سويدي يوجه انتقادات حادة لنجم الهلال !

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المواطن ـمحمد سلام

أكد محترف الهلال السابق ويلهامسون أن سلمان الفرج عليه أن يكون قدوة لزملاءه، ويعترف بالتقصير في مباراة الديربي، موجها انتقادات حادة للاعب الهلالي بسبب تصرفه عقب نهاية المباراة مع النصر.

وقال النجم السويدي السابق: “تصرف سلمان الفرج خاطئ و كان عليه أن يحترم قرارات الحكم و يكون قدوة لزملائه في الملعب كقائد للفريق، و يعترف أنه قصر و يقبل الخسارة”.

جدير بالذكر أن الفرج كان قد تعرض للطرد بعد نهاية ديربي الهلال والنصر في نصف نهائي كأس ولي العهد، والذي انتهى لصالح العالمي بهدفين دون رد.





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