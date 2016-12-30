سيميوني: كنت أعرف قوة الاتحاد.. وهؤلاء أبرز اللاعبين!

المواطن ـمحمد سلام



أكّد المدرّب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الإسباني، أنه كان يعلم قوة نادي الاتحاد قبل مجيئه إلى السعودية من أجل خوض مباراة ودية احتفالية، أمام العميد، بمناسبة مرور 90 عامًا على تأسيس النادي الجداوي، وهو اللقاء الذي انتهى لصالح الأتليتي 3 ـ 2، وشهد تنافسًا كبيرًا بين الفريقين.

وقال سيميوني عقب نهاية اللقاء: “شاهدت فيديوهات لنادي الاتحاد قبل الحضور لجدة، وكنت أعرف أنه سيكون منافسًا قويًا لنا.. المباراة كانت مميزة، وكانت كمباراة ودية لنا وقوية استعدادًا لكأس الملك الإسباني”.

وتابع: “لا يوجد لدي خلفية عن باقي الأندية في السعودية، فقط تابعت الاتحاد قبل حضوري، واستمتعت باللعب أمامه”.

وعن اللاعبين الذين لفتوا انتباهه في صفوف الاتحاد، أجاب: “فهد الأنصاري كان لاعب ممتاز برفقة محمود كهربا والعكايشي”، حيث ذكرهم بأرقام قمصانهم.