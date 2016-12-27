سييرا: هزمنا الأهلي بالروح.. وهذا ما أعجبني في لاعبي الاتحاد!

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المواطن ـ محمد سلام

أكد المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، أن الروح كانت السبب الرئيسي في فوز فريقه على الأهلي 3 ـ 2، في نصف نهائي كأس ولي العهد، موضحًا أن أكثر ما أعجبه في لاعبيه خلال الأيام الماضية هو عدم تأثرهم بأزمة خصم النقاط من رصيد الاتحاد في بطولة الدوري.

وقال سييرا، في تصريحاته عقب نهاية اللقاء: “أشكر الجماهير واللاعبين والإدارة على العمل الكبير.. وسنحرص على تحقيق كأس ولي العهد وإهدائه لجمهور الفريق”.

وأضاف: “أول سنة أدرب في السعوديّة مع الاتحاد وأتأهل إلى أول نهائي، وإذا استردت النقاط الثلاثة سأكون في الصدارة”، مختتمًا بقوله: “عجبني أن لاعبي الاتحاد لم يتأثروا بخصم النقاط الثلاثة، وعادوا بالروح والإصرار وهزموا الأهلي وسنعود للصدارة في الدوري”.

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