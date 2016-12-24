شاب يتسبب في تأخير رحلة طيران والسبب هاتفه الجوال!

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المواطن – نت

تأخرت رحلة طيران تابعة لشركة أمريكية عن موعدها وذلك عقب اكتشاف أحد أفراد الطاقم أن شخصاً ما قد قام بتسمية شبكة الواى فاى الداخلية بـ”Samsung Galaxy Note7_1097″.

وقام كابتن الطائرة بالإعلان عبر السماعات أن هذا الأمر ليس بمزحة وأنهم سيقومون بتفتيش جميع الحقائب الموجودة على متن الطائرة المتجهة إلى بوسطن من “سان فرانسيسكو”.

وعقب تهديد الطيار بالعودة بالطائرة مرة أخرى لمطار الإقلاع، كشف الجاني عن نفسه وعن هاتفه، مما دفع الطيار لإخبار الركاب بما حدث، حيث قال: “السيدات والسادة، وجدنا الجهاز ولحسن الحظ فقد تم تغيير اسم الجهاز إلى Galaxy Note 7 ولكنه في الحقيقة ليس هذا الهاتف، حيث إن مالكه قام بتغيير اسم SSID كنوع من المزاح”.

ونتيجة لما فعله هذا الراكب، هبطت الطائرة بشكل متأخر في “بوسطن” وهى جهة وصول الطائرة، وجاء هذا الأمر، بعد منع هيئة السلامة الأمريكية وجود هواتف نوت 7 من شركة سامسونج على الطائرات، نتيجة سهولة تعرضها للانفجار.