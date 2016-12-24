شاهد.. أوقف سيارته في مكانٍ مخصص للمعاقين فنال جزاءه

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المواطن – وكالات

أخطأ فنال العقوبة، حيث أوقف سائق سيارته في موقفٍ مخصص لعربات المعاقين في مرأب سيارات مركز تجاري، لينال عقوبة على ما فعل بطريقةٍ ذكية، حيث حاصر أحد عمال المرأب سيارته بمجموعةٍ من عربات التسوُّق لمنعه من إخراج سيارته من المكان.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعاملٍ في مركز “والمارت التجاري”، بمدينة بيدفورد البريطانية، يدعى ماثيو ميلز، أحاط السيارة بعربات التسوُّق من كل ناحية لمنع سائقها من الخروج بها من المرأب.

وعلَّق ميلز على الصورة قائلًا: “إن إيقاف السيارات بهذا الشكل في موقفٍ مخصص لعربات المعاقين أمر غير مقبول”، وأضاف ميلز أن ما يثير الاستغراب والدهشة هو أن سائق السيارة هو أحد الموظفين داخل المركز التجاري.