شاهد.. اختلفا فدهس واحدٌ منهم الآخر بسيّارته في القصيم

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المواطن – القصيم

قبضت شرطة القصيم شاب دهس آخر عمدا إثر خلاف نشب بينهما.

وبين مقطع فيديو متداول، مشادة كلامية بين شخصين، وفجأة تتطور الأمر إلى مشاجرة بينهما، قام على إثرها أحدهما بقيادة سيارته ودهس الآخر، حيث طرحه أرضا لمسافة بعيدة، وفر هاربا من المكان.

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