شاهد.. الأنفاق والكباري الجديدة تُغير ملامح الرياض قريبًا

المواطن – الرياض

تجوّل أمير الرياض فيصل بن بندر، الخميس الماضي، في مشروع نفق الأمير تركي الأول وسط العاصمة، الرياض، مع وزير الشؤون البلدية والقروية، وذلك في بداية دخول أحد أهم الطرق الرديفة لطريق الملك فهد.

وأطلق أمير الرياض جملة “بدأت المشاريع تؤتي ثمارها”، وذلك في أثناء تجوّله بحافلةٍ تنقّل بها عبر الأنفاق والكباري التي تم إطلاقها للعمل.

ومن المنتظر أن ينقل الشريان الرئيسي، الذي ينقل من جنوب الرياض إلى شمالها والعكس، أكثر من 500 ألف مركبة يوميًا مع اكتماله ليكون رافدًا مهمًا، إلى جانب طريق الملك فهد.

فيما دشّن فيصل بن بندر الذي صمّم بشكلٍ مغاير للطرق في الرياض، ليصبح ممرًا مختلفًا عبر تنفيذه، وربط المخارج والمداخل بلا إشارات ضوئية.

كما كشف أمير الرياض عن مزيدٍ من المشاريع سيتم الانتهاء منها تباعًا لتخدم سكان العاصمة وزوّارها، مضيفًا: “قلت، قبل سنتين تقريبًا، ليتحمّلونا قليلًا، وهذه النتائج بدأت تظهر”.

فيما تحدّث عن مشروع مترو الرياض لـ (العربية)، حيث قال: “المشروع قطع أكثر من 45%، ونحن على موعدٍ قريب لتكون آخر آلة للحفر قد انتهت من عملها”، وأضاف أن مشروع المترو يسير بشكلٍ جيد، وأن دراساته مكتملة، واعتماداته قائمة.