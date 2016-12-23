شاهد .. المؤتمر الصحفي الخاص بالميزانية السعودية

شاهد .. المؤتمر الصحفي الخاص بالميزانية السعودية

2016/12/23
الساعة 1:45 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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محمد الجدعان

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