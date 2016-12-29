شاهد.. المتحمي يجيب عن تساؤل “المواطن” حول شهداء المحافظة

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المواطن _سعيد مشهور_محايل عسير

دشن محافظ محافظة محايل عسير محمد بن سعود المتحمي، اليوم، هايكنج البيعة، الذي نظمة فريق هايكنج السعودية، بمناسبة ذكرى البيعة الغالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في عامها الثاني.

والتقت “المواطن“، محافظ محايل، حيث تعتبر من أوائل المحافظات في المملكة التي تفخر بتقديم الشهداء للدفاع عن الدين ثم المليك والوطن، وأوضح أن ما ذكره فخر يتفاخر به كل أبناء المملكة العربية السعودية، وهم يتزاحمون للذود عن الوطن، فإذا نال الشهادة أحد أبناء محايل فكل من على هذا الوطن يفتخر بذلك.

وشدد على أن أبناء محايل عسير هم أبناء المملكة مثل غيرهم من أبناء المملكة، وهم حريصون كل الحرص للذود عن هذا الوطن الغالي، سائلًا الله أن يسكن الشهداء فسيح الجنان.

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