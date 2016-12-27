شاهد.. امرأة تحاول سرقة سيارة الشرطي الذي يطاردها

شاهد.. امرأة تحاول سرقة سيارة الشرطي الذي يطاردها

2016/12/27
الساعة 8:31 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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