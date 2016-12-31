شاهد بالصور.. ” المواطن” توثق ميدان الفروسية

شاهد بالصور.. ” المواطن” توثق ميدان الفروسية

2016/12/31
الساعة 1:50 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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سباق الفروسية يوم الجمعة ‫(82765019)‬ ‫‬
المواطن - الرياض - تصوير : فارس القحطاني

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