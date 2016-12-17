شاهد.. ترتيب دوري جميل بعد نهاية الدور الأول

المواطن ـ محمد سلام

بعد نهاية الدور الأول، بختام مباريات الجولة الـ 13 من دوري جميل، اعتلى نادي الاتحاد صدارة الترتيب برصيد 31 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن نادي الهلال، ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، ثم النصر رابعًا برصيد 26 نقطة، وجاء نادي الشباب في المركز الخامس برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف عن نادي الاتفاق.

وفي المؤخرة، يتذيَّل نادي الفتح جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، وفي المركزين 12 و13 فريقي الفيصلي والوحدة برصيد 10 نقاط، وفي المركز الحادي عشر، فريق الخليج برصيد 11 نقطة.

الهجوم الأقوى في الدوري هو خط هجوم الاتحاد برصيد 33 هدف، ويتشارك الهلال والنصر في أقوى خط دفاع برصيد 9 أهداف.