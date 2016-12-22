شاهد ترتيب دوري عبداللطيف جميل بعد نهاية مباريات اليوم

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المواطن ـ محمد سلام

بعد نهاية مباريات اليوم، الخميس، في الجولة الـ 14 من دوري جميل، صعد النادي الأهلي للمركز الثاني برصيد 31 نقطة بعد الفوز على الاتفاق 4 ـ 1، مشتركًا مع الاتحاد صاحب المركز الثالث والذي تنتظره مباراة يوم غد الجمعة، أمام فريق الرائد، فيما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة 21 في المركز السادس.

فيما انتهت مباراة فريقي الخليج والفيصلي بالتعادل الإيجابي 1 ـ 1، ليرفع الخليج رصيده للنقطة 12 في المركز الحادي عشر، فيما ارتفع رصيد الفيصلي للنقطة 11 نقطة في المركز الثاني عشر.



وإلى الآن، يتصدّر نادي الهلال جدول الترتيب برصيد 34 نقطة بعد فوزه أمس على مضيفه الباطن، بنتيجة 2 ـ 0، حيث أحرز الهدفين ليو بوناتيني وسالم الدوسري، فيما تجمَّد رصيد الباطن عند 13 نقطة في المركز العاشر.

وصعد نادي النصر إلى المركز الثالث بعد الفوز بالأمس على الفتح بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث تقدَّم الفتح في النتيجة من ركلة جزاء عن طريق ناثان جونيور، ثم تعادل للعالمي سامي النجعي، قبل أن يُحرز هدف الفوز اللاعب يحيى الشهري، ورفع النصر رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، فيما توقَّف رصيد الفتح عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي مباراةٍ أخرى أقيمت بالأمس، تعادل الشباب مع القادسية، 1 ـ 1، حيث تقدَّم القادسية عن طريق سعد عبد الأمير من ركلة جزاء، وتعادل الشباب بتوقيع حسن معاذ، وارتفع رصيد الليوث إلى 22 نقطة في المركز الخامس، وأصبح رصيد القادسية 13 نقطة في المركز التاسع.

هذا ويلتقي، غدًا، في باقي مباريات الجولة، التعاون مع الوحدة، والاتحاد أمام الرائد.