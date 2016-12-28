شاهد.. حافلة تمشي بالعرض وتصطدم بالسيارات

شاهد.. حافلة تمشي بالعرض وتصطدم بالسيارات

2016/12/28
الساعة 8:32 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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