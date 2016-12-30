شاهد.. خروف يهرب من صاحبه قبل الذبح

شاهد.. خروف يهرب من صاحبه قبل الذبح

2016/12/30
الساعة 2:00 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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خروف يهرب من صاحبة

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