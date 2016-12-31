شاهد.. رحلة ثعبان تسلّل ثم حُورب حتى لدغ جدةً وقتلها

المواطن – الرياض

تحدّث الباحث الدكتور عيد اليحيى عن قصة وفاة جدته بسبب لدغة ثعبان، وقال، في حواره ببرنامج “على خطى العرب”، على شاشة “العربية”، إنه تتبّع الطريق التي اتخذها الثعبان الذي تسلّل ليلًا إلى البيت الذي كان يأوي جدته وأخواله، كما أنه كان في تلك الليلة موجودًا في هذا المنزل.

وأوضح: “الثعبان استطاع التسلّل إلى الحجرة التي كانوا يقيمون بها، واستطاع أحدهم تدارك الموقف ورؤية الثعبان، وسرعان ما أمسك بعصا، وضغط بها على ذيل الثعبان قبل أن يستطيع التسلّل داخل العفش”.

كما أردف: “بينما استمر خالي بالضغط على الذيل، سارعت الجدة، التي كانت شديدة الخوف على أحفادها وأبنائها، بمحاولة إمساك الثعبان من ذيله لرميه خارج البيت، لكن ما إن أمسكت بذيل الثعبان حتى باغتها بلدغةٍ قاتلة بيدها اليمني، حيث استثاره الضغط على ذيله وأغضبه، فالتوى رأسه قريبًا من الذيل ما سمح له بلدغ يد الجدة”.

وختم بقوله: “سرعان ما نُقلت الجدة إلى مستشفى عسير، لكن الطبيب المناوب لم يعرف كيفية التعامل مع الحالة، ممّا تسبّب بتلفٍ في الأنسجة أدّى إلى وفاة الجدة بعد 3 أيام”.