شاهد.. شلال يتحدى الجاذبية وتتدفّق مياهه من أسفل إلى أعلى

شاهد.. شلال يتحدى الجاذبية وتتدفّق مياهه من أسفل إلى أعلى

2016/12/31
الساعة 7:47 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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شلال يتحدى الجاذبية


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