2016-12-31 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. شلال يتحدى الجاذبية وتتدفّق مياهه من أسفل إلى أعلى شاهد.. شلال يتحدى الجاذبية وتتدفّق مياهه من أسفل إلى أعلى 2016/12/31 الساعة 7:47 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 2805 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. لحظات مرعبة لركاب طائرة تركية تيوب المواطن شاهد.. لحظات مرعبة لركاب طائرة تركية شاهد.. شلال يتحدى الجاذبية وتتدفّق مياهه من أسفل إلى أعلى شاهد.. لحظة سرقة فتاة لحقيبة بحيلةٍ ماكرة شاهد.. أقوى احتفالية للألعاب النارية أنارت سماء نيوزيلندا مشهد مروّع.. شاحنة تدهس طفلاً أمام أمه غرائب مزاعم حول 2017.. طبق طائر بالأهرامات وانتشار “الشياطين الثعابين” بلقيس أحمد فتحي تخطف الأضواء بزفافها الأسطوري هل تصدق؟.. مدير يصطحب موظفيه في رحلة عبر الكاريبي!! مراهقة عاشت حياتها في دلو بلاستيكي فكانت النهاية أسرار جديدة في قضية الرشوة التي هزت المجتمع المصري فيسبوك تكنولوجيا ثغرة أمنية تثير هلع مستخدمي “آيفون” فيس بوك يعرف هذه المعلومات عنك ولا يخبرك بها تفاصيل مثيرة حول مشروع أمازون لتخزين البضائع في السماء أمازون تتطلع لتخزين المنتجات في السماء.. إليك التفاصيل فولفو تدرج “سكايب” في سياراتها الجديدة من الفئة 90 -