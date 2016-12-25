شاهد.. صاحب محل جوالات يلقن لصاً درساً قاسياً

شاهد.. صاحب محل جوالات يلقن لصاً درساً قاسياً

2016/12/25
الساعة 8:36 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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سرقة جوال

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