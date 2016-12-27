2016-12-27 saad الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. صدمة أم خدعها ابنها مدّعيًا الموت شاهد.. صدمة أم خدعها ابنها مدّعيًا الموت 2016/12/27 الساعة 7:26 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 70 0 طباعة ...... الأكثر مشاهدة تحد ذكاءك.. ما الغريب في هذه الصورة؟ الصرامي: أعتبر فوز النصر على الهلال 2-0 هزيمة لهذا السبب وافدان وراء وفاة فتاة أثيوبية بحي منفوحة في #الرياض #وظائف إدارية شاغرة في #الاتصالات_السعودية شاهد.. وفاة أقذر رجل في أوروبا بأمر الملك .. حملة لإغاثة الشعب السوري في المناطق غدا والقيادة تدشنها بـ 38 مليون ريال تعميم #عاجل من وزير #العدل لكافة المحاكم حول إفراغ صكوك التملك أعثر على هاتفك “الصامت” بـ3 طرق فتح القبول ببرنامج دبلوم العلاج الطبيعي بكلية الأمير سلطان للعلوم الصحية لقطات بعدسة “المواطن” للقاء العالمي و #الزعيم في درة الملاعب إيقاف وتغريم سلمان الفرج لهذا السبب 9 وظائف شاغرة للجنسين في مراكز “عبُور” بمحايل والنعيرية "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. صور استقبال الملك للأمراء والمفتي وجموع المواطنين تيوب المواطن شاهد.. صدمة أم خدعها ابنها مدّعيًا الموت بالفيديو.. قائد المنطقة الشمالية الغربية يرفع عقال والد أحد الشهداء بالفيديو.. مقتل 12 وإصابة العشرات بإطلاق نار في شيكاغو بالفيديو.. مذيعة مصرية تأكل بقدميها على الهواء بالفيديو.. تطعيس في الصحراء ينتهي بانقلابٍ وإصابات غرائب تحذير.. أسرع حيوان في العالم على حافة الانقراض تعرف على أصغر مليارديرة في العالم ومقدار ثروتها تحد ذكاءك.. ما الغريب في هذه الصورة؟ شاهد.. وفاة أقذر رجل في أوروبا تعرف على أغلى شارع في لندن.. سعر الشقة 20 مليون دولار! فيسبوك تكنولوجيا مايكروسوفت تصل قيمتها السوقية لتريليون دولار كأول شركة في التاريخ أعثر على هاتفك “الصامت” بـ3 طرق 8 جيجابايت حجم ذاكرة جالاكسي إس 8 الجديد شاومى تطلق جهاز Mi Notebook Air 4G بنظام ويندوز 10 تطبيق Opera Max يصل لـ50 مليون مستخدم نشط شهرياً -