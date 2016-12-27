شاهد.. صور استقبال الملك للأمراء والمفتي وجموع المواطنين

شاهد.. صور استقبال الملك للأمراء والمفتي وجموع المواطنين

2016/12/27
الساعة 3:58 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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