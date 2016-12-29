شاهد.. طفل يعلنها صريحة للملك من قمة جبل الشهداء

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المواطن _سعيد مشهور_محايل عسير

رصدت عدسة “المواطن” اليوم بالفيديو من محافظة محايل عسير، ومن أعلى قمة في المحافظة، وهو جبل الشهداء وأثناء انطلاق هايكنج البيعة بمناسبة الذكرى العزيزة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين ملكًا للملكة العربية السعودية الذي نظمة فريق هايكنج السعودية، وبدعم مباشر من محافظ محافظة محايل عسير محمد بن سعود المتحمي، الذي دشّن الفعالية.

والتقت “المواطن” أصغر طفل مشارك في الفعالية الوطنية باسل آل مداوي، والذي يبلغ من العمر خمس سنوات ويحمل صورة الملك سلمان، والذي شارك في صعود جبل الشهداء لمسافة 4كلم، ليختم الطفل مشاركة بقوله: أحب الملك سلمان ليعكس هذا العشق مدى الحب الذي يكنه المواطنون السعوديون صغارًا وكبارًا لقيادة المملكة في صورة ترابط مشرقة للمجتمع السعوديّ.

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