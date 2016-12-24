2016-12-24 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. طفل ينجو بمعجزةٍ من الموت بعد دهسه بشاحنة شاهد.. طفل ينجو بمعجزةٍ من الموت بعد دهسه بشاحنة 2016/12/24 الساعة 11:59 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 940 0 طباعة ...... "> قد يعجبك ايضاً لقطات مرعبة لقاتلين يحملان رأس ضحيتهما في الشارع تيوب المواطن لقطات مرعبة لقاتلين يحملان رأس ضحيتهما في الشارع شاهد.. ماذا يحدث لحظة سكب الماء المغلي في الهواء البارد بروسيا شاهد.. طفل ينجو بمعجزةٍ من الموت بعد دهسه بشاحنة شاهد.. لحظة اقتحام ملثّمين لصيدلية وسرقتها شاهد.. مقطع مؤثر لكلبة جائعة تجوب الشوارع لتحصل على الطعام لصغارها كتابنا أهم مَزِية في الإنسان خلل فن الأوبرا رسالة ملهمة الأزياء والموضة قسم الموضة| 6 نصائح للحفاظ على بريق الذهب والمجوهرات قسم الموضة | فستان بياقة هودي لإطلالة رياضية نسائية قسم الموضة: أفكار لتنسيق الوان الملابس بسهولة إقتصادنا سوق الأسهم يغلق مرتفعا 25.60 نقطة سوق #الأسهم_السعودية يغلق منخفضًا 45.77 نقطة أرامكو توقع اتفاقية مع “سيج” لتعزيز حلول إدارة الأعمال فيسبوك -