شاهد.. طفل ينجو بمعجزةٍ من الموت بعد دهسه بشاحنة

شاهد.. طفل ينجو بمعجزةٍ من الموت بعد دهسه بشاحنة

2016/12/24
الساعة 11:59 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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طفل ينو بمعجزة من الدهس

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