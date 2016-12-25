شاهد.. طيار ومساعده يصلّيان تحت سلم الطائرة قبل إقلاعها

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المواطن – الرياض

وثَّق مواطن، بالفيديو، قيام طيار ومساعده بأداء الصلاة تحت سلّم الطائرة قبل إقلاعها من داخل أحد مطارات المملكة.

وتوضِّح بيانات الفيديو المنشور على موقع “يوتيوب” أن الطيار ومساعده قاما بصلاة الظهر والعصر، قصرًا، قبل الدخول إلى الطائرة.

ويظهر الفيديو وجود الطيارين على الأرض، بينما يصعد المسافرون على السلالم، فيما وقف بعضهم لتوثيق هذا المقطع بهاتفه الجوّال.

أثار المقطع إعجاب الكثير من المغرّدين الذين أشادوا بالتزام الطيارين بأداء الفروض، بالرغم من طبيعة عملهما التي تحتِّم عليهما البقاء في الأجواء لساعاتٍ طويلة.

