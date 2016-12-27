شاهد.. عاملة منزليّة تكتب رواية وتطرحها في معرض الكتاب بجدة

شاهد.. عاملة منزليّة تكتب رواية وتطرحها في معرض الكتاب بجدة

2016/12/27
الساعة 1:22 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
2415
0
طباعة

  ......       


الأكثر مشاهدة

قد يعجبك ايضاً

شاهد.. رجل ينقذ طفلين من موت محقق