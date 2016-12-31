2016-12-31 ziad الرئيسيةالرياضة شاهد .. عدسة “المواطن” توثق مباراة الهلال و التعاون شاهد .. عدسة “المواطن” توثق مباراة الهلال و التعاون 2016/12/31 الساعة 11:43 مساءً - فيالرياضة, حصاد اليوم 2090 0 طباعة المواطن - الرياض - تصوير : فارس القحطاني "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. غرق سيارة أمام أصحابها في طريقهم للاحتفال برأس السنة تيوب المواطن شاهد.. غرق سيارة أمام أصحابها في طريقهم للاحتفال برأس السنة شاهد.. لحظات مرعبة لركاب طائرة تركية شاهد.. شلال يتحدى الجاذبية وتتدفّق مياهه من أسفل إلى أعلى شاهد.. لحظة سرقة فتاة لحقيبة بحيلةٍ ماكرة شاهد.. أقوى احتفالية للألعاب النارية أنارت سماء نيوزيلندا غرائب مزاعم حول 2017.. طبق طائر بالأهرامات وانتشار “الشياطين الثعابين” بلقيس أحمد فتحي تخطف الأضواء بزفافها الأسطوري هل تصدق؟.. مدير يصطحب موظفيه في رحلة عبر الكاريبي!! مراهقة عاشت حياتها في دلو بلاستيكي فكانت النهاية أسرار جديدة في قضية الرشوة التي هزت المجتمع المصري فيسبوك تكنولوجيا 3 طفرات طبية وتكنولوجية مُنتظرة في 2017 ثغرة أمنية تثير هلع مستخدمي “آيفون” فيس بوك يعرف هذه المعلومات عنك ولا يخبرك بها تفاصيل مثيرة حول مشروع أمازون لتخزين البضائع في السماء أمازون تتطلع لتخزين المنتجات في السماء.. إليك التفاصيل -