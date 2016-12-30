شاهد.. قطار يعبر طريقاً مزدحماً بالسيارات دون إنذار

شاهد.. قطار يعبر طريقاً مزدحماً بالسيارات دون إنذار

2016/12/30
الساعة 2:32 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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قطار يعبر طريق مزدحم دون انذار

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