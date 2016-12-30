2016-12-30 ziad الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. قطار يعبر طريقاً مزدحماً بالسيارات دون إنذار شاهد.. قطار يعبر طريقاً مزدحماً بالسيارات دون إنذار 2016/12/30 الساعة 2:32 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 2320 0 طباعة ...... الأكثر مشاهدة #عاجل .. الجوازات تفتح باب القبول على وظيفة جندي فنيّ مصادر “المواطن”: فصل 10 طالبات منهن “كاكا العربجية” من جامعة #الطائف ابن مزهر مديرا عاما للهلال الأحمر في عسير الصرامي يتحدى الهلاليّين بيان عماني #عاجل حول انضمام السلطنة للتحالف الإسلامي مصادر تكشف مبلغ رعاية بريجستون لنادي الاتحاد شاهد.. ماذا فعل لص اكتشف كاميرا مراقبة في منزل يسرقه؟ غضب جماهير الهلال يشتعل بسبب سلمان الفرج الطاقة في توضيح #عاجل : رفع الدعم بعد تطبيق حساب المواطن مقتل خليجيّ أثناء نزهة بريّة بحفر الباطن والجاني يهرب فهد المولد يُثير تفاعل الاتحاديين بـ”تغريدة” #وظائف نسائية شاغرة في مدارس براعم #المجمعة "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. كيف يتدرب حراس المرمى على صد الركلات الحرة تيوب المواطن شاهد.. كيف يتدرب حراس المرمى على صد الركلات الحرة شاهد.. قطار يعبر طريقاً مزدحماً بالسيارات دون إنذار شاهد.. معلمة صينية من مواليد السعودية تدرس اللغة العربية في الكويت شاهد.. خروف يهرب من صاحبه قبل الذبح بالفيديو.. دعوة الشيخ #صالح_المغامسي لإغاثة الأشقاء في #سوريا غرائب هل تصدق؟.. مدير يصطحب موظفيه في رحلة عبر الكاريبي!! مراهقة عاشت حياتها في دلو بلاستيكي فكانت النهاية أسرار جديدة في قضية الرشوة التي هزت المجتمع المصري أكبر ورقة عملة في فنزويلا ماتزال مفقودة الاشتباه في حدوث عملية اختلاط أنساب أثناء تلقيح صناعي بهولندا! فيسبوك تكنولوجيا أمازون تتطلع لتخزين المنتجات في السماء.. إليك التفاصيل فولفو تدرج “سكايب” في سياراتها الجديدة من الفئة 90 آيفون 7 بلس يتعطل عن العمل بسبب مشكلة خطيرة هاتف جديد من Gionee بمواصفات مميزة وسعر “غالٍ” سامسونج تنافس آبل بهذا الهاتف -