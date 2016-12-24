شاهد.. لحظة اقتحام ملثّمين لصيدلية وسرقتها

شاهد.. لحظة اقتحام ملثّمين لصيدلية وسرقتها

2016/12/24
الساعة 11:58 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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مسلحين يخترقون صيدلية

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