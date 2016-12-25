شاهد.. لحظة انفجار سيجارة إلكترونية في جيب رجل على متن حافلة

شاهد.. لحظة انفجار سيجارة إلكترونية في جيب رجل على متن حافلة

2016/12/25
الساعة 12:30 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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انفجار سيجارة اليكترونية

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