شاهد.. لحظة توقيع الملك سلمان على الميزانية السعودية

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المواطن – الرياض

لحظة مرتقبة انتظرها الملايين من المواطنين في الداخل والخارج، فضلًا عن المؤسسات المالية الدُوليّة، حين وقّع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على ميزانية المملكة للعام المالي 1438-1439.

وكان خادم الحرمين قد ترأس جلسه مجلس الوزارء اليوم، لإقرار الميزانية الجديدة، وألقى كلمة مختصرة بهذه المناسبة، أكد فيها قدرة الاقتصاد السعوديّ على مواجهة التحديات.

وقدّرت ميزانية السنة المالية المقبلة بـ(890) مليار ريال، وهي أعلى بنسبة (8) في المئة من حجم الإنفاق المتوقع للسنة المالية الحالية، الذي بلغ (825) مليار ريال.