شاهد.. لحظة سرقة أحذية المصلّين بأحد المساجد

شاهد.. لحظة سرقة أحذية المصلّين بأحد المساجد

2016/12/25
الساعة 8:35 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
2005
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سرقة احذية المصلين

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