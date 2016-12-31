شاهد.. لحظة سرقة فتاة لحقيبة بحيلةٍ ماكرة

شاهد.. لحظة سرقة فتاة لحقيبة بحيلةٍ ماكرة

2016/12/31
الساعة 7:42 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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فتاة تسرق حقيبة


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