2016-12-26 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. لقطات صادمة لقطار يصطدم بسيارتين شاهد.. لقطات صادمة لقطار يصطدم بسيارتين 2016/12/26 الساعة 3:57 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 2155 0 طباعة ...... الأكثر مشاهدة أسئلة وأجوبة حول الرسوم الجديدة على المرافقين هؤلاء يغيبون عن ديربي الهلال والنصر! الموسى يكشف تفاصيل لقاء ولي ولي العهد : لم يترك لنا فرصة التردد عن طرح الاسئلة جماهير الهلال تتلقى نبأ صادم قبل ديربي النصر ! الحقيقة الكاملة حول تأجيل قصاص علي الجنيبي #وظائف شاغرة بشركة السلام للطائرات في #الطائف والظهران شاهد.. فيديو يرصد مسار الطائرة الروسية وموقع تحطمها والد ضحية الخطأ الطبي يروي لـ”المواطن” تفاصيل ساعات القلق والانتظار بمستشفى عسير شاهد.. صاحب محل جوالات يلقن لصاً درساً قاسياً وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بالفيديو.. آلية تطبيق الرسوم الجديدة على الوافدين ومرافقيهم شاهد.. هذه حقيقة اختراق هكر سعوديّ قناة روسية "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. شاب يتعرض لسقوط مروع أثناء وضعه الزينة على منزل تيوب المواطن شاهد.. شاب يتعرض لسقوط مروع أثناء وضعه الزينة على منزل شاهد.. رجل تناول الآيس كريم في درجة حرارة 50 تحت الصفر شاهد.. لقطات صادمة لقطار يصطدم بسيارتين شاهد.. ما سر هذا الباب الذهبيّ؟ شاهد.. صياد محظوظ يصطاد ثعبان بحر طوله 1.8 متر غرائب والدان أمريكيان جوّعا أطفالهما للتخلص منهم القبض على عصابة صينية فوق السحاب شاهد.. أوقف سيارته في مكانٍ مخصص للمعاقين فنال جزاءه شاب يتسبب في تأخير رحلة طيران والسبب هاتفه الجوال! بالفيديو.. أب ينقذ طفليه من الدهس أمام سيارة مسرعة فيسبوك تكنولوجيا فيستا وxp خارج فاير فوكس في 2017 تحكم في جميع الأجهزة المنزلية بهاتفك عبر هذا التطبيق اشترِ آيفون 7 الذهبي بـ”ترامب” مقابل 151 ألف دولار كيف يبدو آيفون 8 المنتظر؟ أبل ونوكيا في خلاف متزايد .. هل هذه الذروة! -