2016-12-29 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. لقطات مرعبة لقطار بضائع يعبر طريقًا مزدحمًا دون تحذير شاهد.. لقطات مرعبة لقطار بضائع يعبر طريقًا مزدحمًا دون تحذير 2016/12/29 الساعة 9:57 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1745 0 طباعة ...... الأكثر مشاهدة توضيح #عاجل من أمانة عسير حول مُطلِق العبارات المسيئة ضد المملكة حدثان هامان في عُمان خلال 24 ساعة.. أحدهما العودة للخليج ابن مزهر مديرا عاما للهلال الأحمر في عسير شاهد.. مشهد تمثيل مقلب ينتهي بجريمة قتل مروعة صور زيارة الملك سلمان لأخيه الأمير طلال شاهد.. سمعوا صوتاً داخل الجدار وعندما حطموه كانت المفاجأة #عاجل .. الجوازات تفتح باب القبول على وظيفة جندي فنيّ بالفيديو.. هذا ما يحدث بعد غسل الخس بالخل والملح بالفيديو.. طفل يضع الشريان في موقف محرج على الهواء بطلب غير متوقع! بيان عماني #عاجل حول انضمام السلطنة للتحالف الإسلامي بالصور.. سعودي يشعل الإعلام الهندي وهذه قصته شاهد بالفيديو .. تركي العجمة يتحدث عن #عمان_تعود_للخليج "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. بركان يُخرج أدخنة ورديّة اللون بدلًا من النيران تيوب المواطن شاهد.. بركان يُخرج أدخنة ورديّة اللون بدلًا من النيران شاهد.. لقطات مرعبة لقطار بضائع يعبر طريقًا مزدحمًا دون تحذير شاهد.. سيّارة تخرج عن السيطرة وتصدم فتاتين في مطعم بالفيديو.. الإمساك بثعبان ضخم بالفيديو.. هذا ما يحدث بعد غسل الخس بالخل والملح غرائب هل تصدق؟.. مدير يصطحب موظفيه في رحلة عبر الكاريبي!! مراهقة عاشت حياتها في دلو بلاستيكي فكانت النهاية أسرار جديدة في قضية الرشوة التي هزت المجتمع المصري أكبر ورقة عملة في فنزويلا ماتزال مفقودة الاشتباه في حدوث عملية اختلاط أنساب أثناء تلقيح صناعي بهولندا! فيسبوك تكنولوجيا آيفون 7 بلس يتعطل عن العمل بسبب مشكلة خطيرة هاتف جديد من Gionee بمواصفات مميزة وسعر “غالٍ” سامسونج تنافس آبل بهذا الهاتف مايكروسوفت تصل قيمتها السوقية لتريليون دولار كأول شركة في التاريخ أعثر على هاتفك “الصامت” بـ3 طرق -