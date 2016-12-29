شاهد.. لقطات مرعبة لقطار بضائع يعبر طريقًا مزدحمًا دون تحذير

شاهد.. لقطات مرعبة لقطار بضائع يعبر طريقًا مزدحمًا دون تحذير

2016/12/29
الساعة 9:57 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
1745
0
طباعة
قطار بضائيع يعبر طريق دون تحذير

  ......       


الأكثر مشاهدة

قد يعجبك ايضاً

شاهد.. بركان يُخرج أدخنة ورديّة اللون بدلًا من النيران