2016-12-27 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. لقطات مُرعبة لطفل يلعب على حافة نافذة شاهد.. لقطات مُرعبة لطفل يلعب على حافة نافذة 2016/12/27 الساعة 11:03 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1845 0 طباعة ...... الأكثر مشاهدة الصرامي: أعتبر فوز النصر على الهلال 2-0 هزيمة لهذا السبب بعد تشييع إيمان الصالحي.. لغز أسباب الجريمة يتعقّد تعميم #عاجل من وزير #العدل لكافة المحاكم حول إفراغ صكوك التملك إيقاف وتغريم سلمان الفرج لهذا السبب لقطات بعدسة “المواطن” للقاء العالمي و #الزعيم في درة الملاعب حساب المواطن يدعم المواطنات المعيلات لأسرهن وأنفسهن رئيس الهلال يفتح النار على التحكيم بعد الخسارة أمام النصر بث مباشر.. مباراة الاتحاد والأهلي في نصف نهائي كأس ولي العهد شاهد.. عاملة منزليّة تكتب رواية وتطرحها في معرض الكتاب بجدة شاهد.. رجل ينتقم من تمساح عملاق أكل زوجته موشن جرافيك.. 9 أسئلة وأجوبة تهمك عن حساب المواطن قائد الحرس الجمهوري في نهم ينشق عن الانقلابيين "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. كيف تم إنقاذ رجلٍ تعرّض لأزمة قلبيّة في أحد شوارع دبي؟ تيوب المواطن شاهد.. لقطات مُرعبة لطفل يلعب على حافة نافذة شاهد.. كيف تم إنقاذ رجلٍ تعرّض لأزمة قلبيّة في أحد شوارع دبي؟ شاهد.. “ملعقة” على سطح المريخ بالفيديو.. موظف كاميرا المراقبة يطلب الإسعاف لشخصٍ وضع يده على قلبه شاهد.. صدمة أم خدعها ابنها مدّعيًا الموت غرائب تحذير.. أسرع حيوان في العالم على حافة الانقراض تعرف على أصغر مليارديرة في العالم ومقدار ثروتها تحد ذكاءك.. ما الغريب في هذه الصورة؟ شاهد.. وفاة أقذر رجل في أوروبا تعرف على أغلى شارع في لندن.. سعر الشقة 20 مليون دولار! فيسبوك تكنولوجيا مايكروسوفت تصل قيمتها السوقية لتريليون دولار كأول شركة في التاريخ أعثر على هاتفك “الصامت” بـ3 طرق 8 جيجابايت حجم ذاكرة جالاكسي إس 8 الجديد شاومى تطلق جهاز Mi Notebook Air 4G بنظام ويندوز 10 تطبيق Opera Max يصل لـ50 مليون مستخدم نشط شهرياً -