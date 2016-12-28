شاهد.. لقطات نادرة لصخرة “إيزور روك” تتحول إلى شلالٍ هائلٍ

شاهد.. لقطات نادرة لصخرة “إيزور روك” تتحول إلى شلالٍ هائلٍ

2016/12/28
الساعة 5:07 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
1970
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