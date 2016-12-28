شاهد.. ماذا حدث لرجل حاول لعب الجولف على بحيرة متجمدة؟

شاهد.. ماذا حدث لرجل حاول لعب الجولف على بحيرة متجمدة؟

2016/12/28
الساعة 5:32 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
1635
0
طباعة

  ......       


الأكثر مشاهدة

قد يعجبك ايضاً

شاهد.. لقطات نادرة لصخرة “إيزور روك” تتحول إلى شلالٍ هائلٍ