شاهد.. ماذا يحدث لحظة سكب الماء المغلي في الهواء البارد بروسيا

شاهد.. ماذا يحدث لحظة سكب الماء المغلي في الهواء البارد بروسيا

2016/12/25
الساعة 12:00 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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روسيا

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