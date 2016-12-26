2016-12-26 bay الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. مشاجرة تنتهي بتدمير سيارات بشيول شاهد.. مشاجرة تنتهي بتدمير سيارات بشيول 2016/12/26 الساعة 9:06 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 4060 0 طباعة ...... الأكثر مشاهدة أسئلة وأجوبة حول الرسوم الجديدة على المرافقين هؤلاء يغيبون عن ديربي الهلال والنصر! جماهير الهلال تتلقى نبأ صادم قبل ديربي النصر ! الحقيقة الكاملة حول تأجيل قصاص علي الجنيبي #وظائف شاغرة بشركة السلام للطائرات في #الطائف والظهران شاهد.. هذه حقيقة اختراق هكر سعوديّ قناة روسية الكويت تودع أحد المشاركين في “درب الزلق “ بالفيديو.. آلية تطبيق الرسوم الجديدة على الوافدين ومرافقيهم 71 وظيفة شاغرة بمجموعة محمد ناغي في #جدة والد ضحية الخطأ الطبي يروي لـ”المواطن” تفاصيل ساعات القلق والانتظار بمستشفى عسير موعد صرف رواتب الموظفين للشهر الجاري بنظام الرواتب بالأبراج #وظائف شاغرة للجنسين بمركز مطمئنة الطبي في #الرياض "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. سحالي عملاقة تتقاتل وسط الطريق العام تيوب المواطن شاهد.. مشاجرة تنتهي بتدمير سيارات بشيول شاهد.. سحالي عملاقة تتقاتل وسط الطريق العام شاهد.. فرس النهر يفترس غزالة شاهد.. أقوى صراع بين وحيد قرن وجاموس بري شاهد.. مطاردة مثيرة لاصطياد ذئب في الصحراء غرائب تعرف على أغلى شارع في لندن.. سعر الشقة 20 مليون دولار! اكتشاف حفريات لديناصور وديع بلا أسنان في الصين هدية زعيم كوريا الشمالية تصيب جنوده بـ”الإسهال” والدان أمريكيان جوّعا أطفالهما للتخلص منهم القبض على عصابة صينية فوق السحاب فيسبوك تكنولوجيا شاومى تطلق جهاز Mi Notebook Air 4G بنظام ويندوز 10 تطبيق Opera Max يصل لـ50 مليون مستخدم نشط شهرياً فيستا وxp خارج فاير فوكس في 2017 تحكم في جميع الأجهزة المنزلية بهاتفك عبر هذا التطبيق اشترِ آيفون 7 الذهبي بـ”ترامب” مقابل 151 ألف دولار -