شاهد.. معلمة صينية من مواليد السعودية تدرس اللغة العربية في الكويت

شاهد.. معلمة صينية من مواليد السعودية تدرس اللغة العربية في الكويت

2016/12/30
الساعة 2:09 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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اية فتاة صينية

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