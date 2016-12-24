شاهد.. مقطع مؤثر لكلبة جائعة تجوب الشوارع لتحصل على الطعام لصغارها

شاهد.. مقطع مؤثر لكلبة جائعة تجوب الشوارع لتحصل على الطعام لصغارها

2016/12/24
الساعة 10:19 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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كلبة جائعة تجوب شوارع تايلاند لتحصل على الطعام من أجل إطعام صغارها

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