شاهد.. مهاجم يضيِّع أهدافًا محققة ويسجل بعد نزع سحر من مرمى الخصم!

2016-12-30 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. مهاجم يضيِّع أهدافًا محققة ويسجل بعد نزع سحر من مرمى الخصم! شاهد.. مهاجم يضيِّع أهدافًا محققة ويسجل بعد نزع سحر من مرمى الخصم! 2016/12/30 الساعة 12:54 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 2185 0 طباعة ...... الأكثر مشاهدة #عاجل .. الجوازات تفتح باب القبول على وظيفة جندي فنيّ ابن مزهر مديرا عاما للهلال الأحمر في عسير شاهد.. مشهد تمثيل مقلب ينتهي بجريمة قتل مروعة شاهد.. سمعوا صوتاً داخل الجدار وعندما حطموه كانت المفاجأة بالفيديو.. هذا ما يحدث بعد غسل الخس بالخل والملح مصادر “المواطن”: فصل 10 طالبات منهن “كاكا العربجية” من جامعة #الطائف بيان عماني #عاجل حول انضمام السلطنة للتحالف الإسلامي تجاوباً مع “المواطن” .. أمانة عسير تباشر إغلاق رجل أعمال لشارع بخميس مشيط بالفيديو.. طفل يضع الشريان في موقف محرج على الهواء بطلب غير متوقع! بالصور.. سعودي يشعل الإعلام الهندي وهذه قصته شاهد بالفيديو .. تركي العجمة يتحدث عن #عمان_تعود_للخليج الطاقة في توضيح #عاجل : رفع الدعم بعد تطبيق حساب المواطن "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. ماذا فعل لص اكتشف كاميرا مراقبة في منزل يسرقه؟ تيوب المواطن شاهد.. ماذا فعل لص اكتشف كاميرا مراقبة في منزل يسرقه؟ شاهد.. مهاجم يضيِّع أهدافًا محققة ويسجل بعد نزع سحر من مرمى الخصم! شاهد.. بركان يُخرج أدخنة ورديّة اللون بدلًا من النيران شاهد.. لقطات مرعبة لقطار بضائع يعبر طريقًا مزدحمًا دون تحذير شاهد.. سيّارة تخرج عن السيطرة وتصدم فتاتين في مطعم غرائب هل تصدق؟.. مدير يصطحب موظفيه في رحلة عبر الكاريبي!! مراهقة عاشت حياتها في دلو بلاستيكي فكانت النهاية أسرار جديدة في قضية الرشوة التي هزت المجتمع المصري أكبر ورقة عملة في فنزويلا ماتزال مفقودة الاشتباه في حدوث عملية اختلاط أنساب أثناء تلقيح صناعي بهولندا! فيسبوك تكنولوجيا آيفون 7 بلس يتعطل عن العمل بسبب مشكلة خطيرة هاتف جديد من Gionee بمواصفات مميزة وسعر “غالٍ” سامسونج تنافس آبل بهذا الهاتف مايكروسوفت تصل قيمتها السوقية لتريليون دولار كأول شركة في التاريخ أعثر على هاتفك “الصامت” بـ3 طرق -