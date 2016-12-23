شاهد .. نائب وزير العمل يوضح أساسيات برنامج حساب المواطن

شاهد .. نائب وزير العمل يوضح أساسيات برنامج حساب المواطن

2016/12/23
الساعة 1:44 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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الحميدان

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