شاهد.. ناقة تودع صاحبها المقعد بالمحبة

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المواطن – وكالات

فيديو معبر، دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لتداوله.

وبيّن الفيديو، وفاء ناقة لصاحبها المُسن، حيث رأته قعيدًا للمرة الأولى، بعد أن غاب عنها طويلًا، بسبب المرض، لتضع رأسها على قدميه مدة طويلة وكأنها تودعه وتواسيه في مرضه.

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