شاهد.. ناقة تودع صاحبها المقعد بالمحبة

شاهد.. ناقة تودع صاحبها المقعد بالمحبة

2016/12/26
الساعة 9:05 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن – وكالات

فيديو معبر، دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لتداوله.

وبيّن الفيديو، وفاء ناقة لصاحبها المُسن، حيث رأته قعيدًا للمرة الأولى، بعد أن غاب عنها طويلًا، بسبب المرض، لتضع رأسها على قدميه مدة طويلة وكأنها تودعه وتواسيه في مرضه.


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