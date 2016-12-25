شاهد.. هذه حقيقة اختراق هكر سعوديّ قناة روسية

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المواطن – الرياض

انتشر على الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو يظهر فيه “هكر” سعودي وهو يخترق نشرة أخبار قناة روسيا اليوم باللغة الروسية، مجبرًا المذيع على قول عبارة “عاشت حلب حرة”.

ولكن بحسب مترجمين روس وضحوا لموقع “هافينغتون بوست عربي” أنه تمّ تسجيل صوت يقول هذه العبارة فوق صوت المذيع، مؤكدين أن النشرة لم يتم اختراقها، ولكن الأمر الذي أقنع البعض بصحة الفيديو الذي انتشر بشكل واسع أن الهكر الذي ارتدى قناعًا كي لا تبدو معالم وجهه، ظهرت أمامه الشاشة التي يقرأ منها مذيع الأخبار النشرة “الأوتو كيو”، وقد عدّل عليها بعض العبارات منها أن روسيا تدعم السعودية.

ويظهر في الفيديو مذيع النشرة قائلاً “عاشت حلب حرة”، ويبدو عليه بعد قولها علامات الذهول، وذلك بسبب أسلوب المونتاج الذي صوره بهذا الشكل كي يضيف عنصر الإثارة على الفيديو.

من جهته علق الخبير التقني الدكتور ياسر العصيفير، في اتصال هاتفي مع برنامج أخباركم على قناة المجد، على المقطع قائلاً “المونتاج جميل جدًا والكلام غير صحيح”.

وأوضح العصيفير أن “اختراق القنوات التليفزيونية يتم عن طريق أربع طرق أشهر شيء هو التشويش على الإشارة وهو موجود في أغلب الدول”.

وأضاف العصيفير “اختراق الشبكات عملية صعبة ومعقدة ولايمكن عن طريق الإنترنت لأن البث يتم عن طريق الأقمار الصناعية”.

واستطرد العصيفير أيضًا “أجهزة المونتاج غير مربوطة بالإنترنت ولايمكن للهاكر دخولها والتحكم بها”.

وختم العصيفير “اختراق القناة وتغير بثها في نفس اللحظة غير ممكن على عكس المواقع الإلكترونية، وأقصى مايمكن فعله الهاكرز هو التشويش على البث.



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