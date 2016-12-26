شاهد.. وفاة أقذر رجل في أوروبا

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المواطن – وكالات

توفي اليوم الإثنين، رجل متشرد معروف باسم “أقذر رجل في أوروبا” في مزرعة مهجورة يعيش بها.

وأوضح موقع ميرور أن “لودفيك دوليزال” البالغ من العمر 60 عامًا، عانى من حالة نفسية جعلته يحرق كل ما يملك وكان ينام على الرماد في مزرعة مهجورة في قرية “سكيفاني” شمال جمهورية التشيك.

واعتاد لودفيك على حرق الإطارات والبلاستيك وكل ما يقابله، بما في ذلك ممتلكاته، وبدأ ينام على الرماد الذي غطى جسده بالكامل، باستثناء بياض عينيه، وجعله جديرًا بلقب أقذر رجل في أوروبا.

وكثيرًا ما كان يتم استدعاء رجال الإطفاء لإخماد النيران والحرائق التي كان يشعلها، والغريب أنه لم يصب أي شخص جراء هذه الحرائق.

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