شاومى تطلق جهاز Mi Notebook Air 4G بنظام ويندوز 10

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المواطن – نت

أعلنت شركة Xiaomi عن لاب توب Mi Notebook Air 4G الذي يأتي بالشراكة مع China Mobile، حيث يأتي بدعم لشبكات الجيل الرابع 4G LTE مدمج داخلياً، والذي يمكن توصيله من خلال شريحة SIM عادية، والتي تتيح سرعة تحميل حتى 150 ميجا بايت.

ويأتي اللاب توب الجديد مصنوعاً بالكامل من المعدن، ويأتي في خيارين للمساحة، أحدهما 12.5 بوصة، والآخر 13.3 بوصة، مع دقة عرض 1080 بيكسل، ويمكن فتح الشاشة بزاوية تصل إلى 135 درجة، وفيما يلى المواصفات الكاملة لكل نسخة:

نسخة 13.3 بوصة:

– تآتي بشاشة 13.3 بوصة بدقة عرض 1920×1080 بيكسل، وتمتلك زاوية عرض تصل إلى 170 درجة.

– يمتلك معالج Intel Core i7 processor، مع كارت شاشة 1GB DDR5 NVIDIA GeForce GT 940MX GPU.

– تصل ذاكرة الوصول العشوائى إلى 8 جيجا بايت، مع ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت.

– يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10.

– يمتلك كاميرا ويب كام 1 ميجا بيكسل.

– يدعم شبكات اتصال 4G LTE و WiFi 802.11ac 2×2 و Bluetooth 4.1.

– يأتي بأبعاد 309.6×210.9×14.8ملم، ويزن حوالى 1.28 كجم.

– يمتلك منفذين USB 3.0 port وHDMI و USB Type-C.

– يمتلك بطارية 40Wh يمكنها البقاء حتى 9.5 ساعة.

نسخة 12.5 بوصة:

– يأتي بشاشة 12.5 بوصة، بدقة عرض 1920×1080 وتمتلك زاوية عرض تصل إلى 170 درجة.

– يمتلك معالج Intel Core m3 6Y30، مع كارت شاشة Intel HD Graphics 515.

– تصل ذاكرة الوصول العشوائى إلى 4 جيجا بايت، مع ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت.

– يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10.

– يمتلك كاميرا ويب كام 1 ميجا بيكسل.

– يدعم شبكات اتصال 4G LTE و WiFi 802.11ac 2×2 و Bluetooth 4.1.

– يأتي بأبعاد 292×202×12.9 ملم، ويزن حوالى 1.07 كجم.

– يمتلك منفذاً واحداً USB 3.0 port وHDMI و USB Type-C.

– يمتلك بطارية 37Wh يمكنها البقاء حتى 11.5 ساعة.

وتأتي الأجهزة الجديدة في كل من اللون الذهبى والفضى، فيما تكلف نسخة 12.5 نحو 676 دولاراً، بينما نسخة 13.3 بوصة تكلف 1005 دولارات.

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