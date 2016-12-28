شرطة الرياض تنفي صحة مقطع سوريين يرددون هتافات

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المواطن – الرياض

نفى الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز بن جميل الميمان، صحة التعليقات المصاحبة لمقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن تجمع لوافدين من الجنسية السوريّة مرددين بعض الهتافات.

وأكد الميمان أن هذا التجمع تزامن مع مبارة ناديي الهلال و النصر الأخيرة المقامة على استاد الملك فهد الدوليّ، مؤكدًا أن كل ما تم تداوله من تعليقات عارٍ من الصحة جملةً و تفصيلًا وأن الأجهزة الأمنية لم تسجل أي تجاوزٍ في هذا الشأن.

وشدد على أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بأيّ تجاوز، كما أن هذا المقطع تم نشره من عدة سنوات وهو خارج المملكة، مهيبًا بالجميع تحرّي الدقة و عدم تداول الشائعات و أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

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