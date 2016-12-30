شرطة الشرقية تقبض على قاتل المواطن الخليجيّ بحفر الباطن

‎و”أضاف” فور تلقي البلاغ باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للكشف عن ملابساته، مبينًا أنه بفضل من الله وتوفيقه توصلت مجريات التحقيق والبحث والتحري إلى تورط وافد عربيّ عشرينيّ في مقتل المواطن الخليجي، بعد الاعتداء عليه بأداة حادة وإصابته بالرأس، إثر خلاف نشب فيما بينهما والاستيلاء على مركبته والهرب بها لوجهة غير معلومة، و”تابع” الرقيطي: و من خلال تحريات موسعة عن المتهم تم التوصل إلى مكان اختفائه والقبض عليه، وقد أقر بارتكابه الجريمة وأرشد إلى مركبة المجني عليه ومتعلقاته الشخصية، فيما جرى إيقافه تمهيدًا لإحالته وملف الحادثة لهيئة التحقيق والادعاء .