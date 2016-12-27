شرطة #جازان ترصد 232 مخالفة على منشآت تجارية

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المواطن – جازان

رصدت شرطة منطقة جازان ممثلة في شعبة الحراسات اﻷمنية المدنية أكثر من 200 مخالفة على منشآت ومجمعات تجارية، وذلك في إطار جولاتها التفتيشية على المنشآت والمجمعات التجارية بالمنطقة والتأكد من نظاميتها حرصاً على توفير كافة الجوانب اﻷمنية بها وفق اﻷنظمة والتعليمات.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد عبدالرحمن الزهراني أن تلك الجولات التي نفذتها شعبة الحراسات اﻷمنية المدنية على المنشآت والمجمعات التجارية بالمنطقة أسفرت عن رصد 232 مخالفة لنظام الحراسات اﻷمنية المدنية، بالإضافة لـ34 مخالفة لشركات تمارس نشاط الحراسات اﻷمنية.

وبيّن الزهراني أن الجولة اﻷمنية الميدانية لشعبة الحراسات اﻷمنية المدنية كشفت شركة تمارس نشاط الحراسات اﻷمنية بتراخيص مزورة ليتم تدوين محضر بالواقعة وضبط المتهمين فيها وإحالتهم لجهة الاختصاص.

من جهته أشاد مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي بهذه الجهود، مؤكداً استمرارية الجولات.

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