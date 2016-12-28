شرطة #جازان تطيح بشابين اعتديا على وافد وسلباه

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المواطن – جازان

تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي من اﻹطاحة بشابين في العقد الثاني من العمر اعتديا على وافد وسلباه، بالرغم من شح المعلومات التي أدلى بها الوافد عن الجناة.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني، أن مركز شرطة شمال مدينة جيزان تبلغ من قبل أحد الوافدين عن تعرضه للاعتداء من قبل شخصين وسلب ما بحوزته من نقود، ورغم شح المعلومات التي أدلى بها الوافد عن الجناة ومركبتهم فقد تم تمرير البلاغ للفرق اﻷمنية العاملة بالميدان ما أسفر عن ضبطهما في وقت قياسي بجوار أحد المراكز التجارية بمدينة جيزان.

وأضاف الزهراني أنه تم إحضار الوافد وتعرف على الجناة، مشيراً إلى إحالتهم رفق أوراق القضية لجهة الاختصاص.

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